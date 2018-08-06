巨蛋外撿到生鏽螺絲釘！丁守中誓言幫台北上緊螺絲釘

國民黨台北市長參選人丁守中今天身穿工作服，手栓螺絲釘，誓言要幫台北市上緊螺絲釘。（記者鍾泓良攝）

2018-08-06 10:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天身穿工作服，手栓螺絲釘，誓言要幫台北市上緊螺絲釘。丁守中團隊今天公布競選主視覺，以藍色螺絲釘為LOGO，並以「台北未來在守中」丁也公布影片，直指台北市長柯文哲市府團隊施政成績螺絲掉滿地，舉例大巨蛋、北藝中心、防災型都更、公宅等「八大爛攤子」，直說這些都只是冰山一角，表示柯文哲不在意台北競爭落後，卻宣稱自己是「進步價值」的代表，宣示柯做不到，丁守中承諾說到做到。

丁守中致詞時，先拿出放在身上的螺絲釘，說這是有民眾在大巨蛋外面撿到交給他；他表示，這雖然是個生鏽的螺絲釘，但就是民眾內心的疑慮，就是台北市多年來重大建設都落後，「螺絲都鬆了、掉到了」，希望他可以拴緊重大建設，從此都放在身上，經常叮嚀。

丁守中受訪談到自己的工作服造型是模仿國外知名卡通「建築師巴布」，角色在卡通內的名言就是「Can We Fix It，Yes we can!」（我們能修好他嗎，當然可以！）對於造型年輕話是否幕僚建議，他說，不排斥任何競選溝通方式，只要能加強讓年輕人接觸到自己的訊息都支持，但自己本質不會變，「至少我不會荒腔走板，不會叫學姐陪人吃飯。」

而對於北市甚麼最鬆散，丁守中說，北市行政團隊都鬆散，現在已經24、25個局處首長都懷憤而去，那是首長們還是柯的問題。

而對於柯文哲2020選總統的民調完勝其他參選人，丁守中笑說，「他可以啊，很好啊，他去選總統，丁守中來作市長，加速台北市政建設。」

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