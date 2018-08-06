救國團為國民黨重要青運機構 黨產會：老蔣明示

黨產會引用「蔣中正先生年譜長編」鉅作為國史館出版，運用國史館所藏最多且最完整的「蔣中正總統文物」為基礎，並參考「蔣中正日記」乃至於中國國民黨黨史館藏「中國國民黨中央常務委員會會議紀錄」等新史料，及國內外最新研究成果而成。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-06 10:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在8月認定救國團為國民黨之附隨組織，救國團昨日發聲明表示，不能因蔣中正日記裡一句話，就要沒收救國團全部財產，實在太過度延伸；對此，黨產會委員表示，救國團「亦為黨內重要青運機構」，這可不是隨便一句話，這是蔣介石聽取蔣經國報告後，以國民黨主席身分所做的明文指示。

黨產會委員指出，黨產會引用的「蔣中正先生年譜長編」，可不是一本普通的「日記」。在2015年間，適逢蔣中正逝世40周年，在國史館館長呂芳上主導下，國史館出版「蔣中正先生年譜長編」，共計12鉅冊。

委員說明，本套叢書運用國史館所藏最多且最完整的「蔣中正總統文物」為基礎，並參考「蔣中正日記」乃至於中國國民黨黨史館藏「中國國民黨中央常務委員會會議紀錄」等新史料，及國內外最新研究成果而成。

委員提及，而「中國青年反共救國團為國防部所屬單位之一，亦為黨內重要青運機構。今後對重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的領導，冀以增進青運工作之效果」記載，也不是什麼隨隨便便的「日記一句話」。

委員強調，這可是蔣介石以國民黨主席身份，主持國民黨第7屆中央常務委員會第380次會議，於聽取蔣經國反共救國青年團之工作情形後，所做的明文指示。

黨產會委員接續說，國民黨主席蔣介石對救國團相當重視，於1952年末總反省錄裡，在黨務方面，認為「青年反共救國團之組織」是「本黨60年組黨以來所未有之成就」，「全省青年學生，皆可由黨統一組訓矣」。總之，受惠於馬政府時期出版「蔣中正先生年譜長編」鉅著，對黨產的調查與研究，開啟一條嶄新道路。

另外，對於救國團昨日新聞稿指「經濟部智慧財產局已『認定』救國團團旗中的團徽是國徽」云云，委員表示，「這才是過度延伸。」

委員強調，根據商標法規定，「相同或近似於中華民國國旗、國徽…」不得註冊。救國團在上個世紀末，本來想以舊團徽申請註冊服務商標，無法登記的原因僅是以團徽與國徽過於相同或近似。經濟部並未積極認定「救國團團旗中的團徽是國徽」，而蔣經國在創團之初對外已說明，「本團團徽中為青天白日，乃中國國民黨黨徽」。