台北垃圾不落地何時開始？新勇哥物語對網路解答有異議！

2018-08-06 08:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北垃圾不落地何時開始的﹖YAHOO奇摩知識最佳解答指出：「台北市從2000年起，開始推動垃圾不落地」、「垃圾不落地這個政策，記得還是民國91年由當時環保署長郝龍斌所大力提倡的」﹔新勇哥物語認為這根本不是事實，怎會是最佳解答呢？

勇哥引述曾韋禎部落格「馬英九是抄襲慣犯」的其中一段，內容指出「前陣子馬受訪時表示，推行垃圾費隨袋徵收是他八年市長任內最得意之政績﹔事實上，垃圾費隨袋徵收實為陳水扁市長時代構想及做法，原先垃圾費之徵收，始於1991年隨水費徵收垃圾費，1997才改為隨水量徵收垃圾費，但用水量與垃圾量並無直接關係，在環保團體多方催促下，陳水扁主政下的台北市政府終於1998開始試辦垃圾費隨袋徵收，該年4月1日起，大安區群英里、中山區行政、行仁、行孝、下埤、江寧、江山里，共7個里先行改用專用垃圾袋清理垃圾，隨水量徵收垃圾費也立即停徵，此政策原定於1999年7月在台北全面上路，不過陳水扁卻連任失敗。」

勇弟表示，阿扁有感於首善之區的台北每到夜晚，一些巷口甚至大馬路旁，一堆又一堆垃圾堆積如山，使得台北城儼然是「垃圾城」﹔如今20多年過去了，大部分見證或參與阿扁市長推動「垃圾不落地政策」，與試辦「垃圾費隨袋徵收」的市民及同仁都還健在，事證也俱在，怎可顛倒是非？

勇哥緩頰，強調阿扁並不認為馬市長「抄襲」，市政推動有其連續性，一棒接一棒，沒有阿扁的「垃圾不落地政策」推動奠定基礎，哪來後來的「垃圾費隨袋徵收」的實施！而阿扁之前國民黨籍市長，先是隨水費徵收垃圾費（1991），再改為隨水量徵收垃圾費（1997），直到1998年4月1日，市府推動「垃圾不落地政策」有了成果，阿扁市長才選擇大安區一里、中山區六里共七里，開始試辦「垃圾費隨袋徵收」，預定隔年1999年7月全面實施，可是阿扁連任失利，馬市長上台繼續推動且順利圓滿成功。阿扁當然高興！

勇弟呼籲柯市府，是否該還給阿扁一個公道？而網路最佳解答當然也要改改！