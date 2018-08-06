外籍航空改名程度大不同 傳交通部擬3招反制

中國霸凌航空業，我方提反制方法。（資料照，彭博）

2018-08-06 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前蠻橫要求外籍航空，不得將台灣列為「國家」，必須冠名「中國台灣」，引發航空界的軒然大波，而我方嚴重不滿之餘，也極思反制，據傳，交通部初擬三招反制，但是，目前只是腹案，也不排除是釋放風向球的意思存在。

《聯合報》、《中國時報》報導，交通部初擬的三招是，將台灣冠名添加「中國」名稱的航空公司，考慮不許停空橋、調整時間帶等予以懲罰；但是使用「台北」、未列「中國」的，則考慮減免降落費、設施使用費等獎勵；還有部分改名外航則改到台中機場過夜。

據報導，目前有40家外籍航空有飛台灣的定期航班，在中國的施壓之下，到7月25日已全部更改名稱，但在過去半個月內，航空公司不斷的更改名稱，變動大，作法也不同，目前，初略統計，有16家更名為「台北，中國」，有11家取消「台灣」，但未列「中國」、或取消國家欄，將台灣列在東北亞區。

還有聯合航空等原本列「Taipei，TW」（台北，台灣），現拿掉「TW」；而原本飛中國各城市如北京、上海等，後面原本有「CN」（中國），也同步取消，只留城市名稱，兩岸對等。

面對外籍航空不同的狀態，交通部也提出不同的應對方式，但據報導，交通部長吳宏謀提出的原則是「對國家主權被侵犯，必須有反制措施」，但是，也不要與全世界為敵，將循序漸進，希望是互相尊重及互惠，本週，將舉行跨部會的討論。