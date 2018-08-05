兩岸通水儀式 官員重申中央從未反對通水

2018-08-05 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天舉行自中國通水儀式，行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志公開澄清，一番「中央只要求緩辦典禮，從未反對通水」等談話，引起台下少數鄉親不滿，諷為「政令宣導」；對此，縣議員陳滄江更悶，還曾上臉書慨嘆中央有「豬隊友」。

對於台下有不同聲音，翁明志不以為意，更不忍見的是，年底選舉將屆，擔心戰友陳滄江在還未決定要投入那場選戰前，就遭「典禮」與「通水」的口水戰給波及；除積極為政策辯護，也盼給老戰友送暖。

翁明志說，中央明明講的是緩辦典禮，卻被「誤解」為「不讓通水」，今天本想藉通水儀式的場合公開澄清，也將中央改善水資源的投資說個清楚，卻遭台下喝倒彩，甚至被諷為「政令宣導」。

陳滄江現場受訪時表示，很可能是陸委會高層日前1句話造成一些誤解，其實陸委會並沒有阻止金門通水，相信這只是通水過程的1個小插曲。

目前是金門唯一的民進黨籍縣議員陳滄江表示，能把典禮引偏至通水話題，很難讓人相信背後沒有「操作」的痕跡，懷疑中央有「豬隊友」把這個機會，在這個敏感的時機留給操作者，以致這話題被某人當成選舉提款機在搞民粹，還在各個場合說「是中央不讓水通，影響金門人的飲水權益」。

陳滄江說，綠營要在金門這塊藍營鐵板區打拚並不容易，最怕就是衝得頭破血流的時候，還有人在傷口撒鹽；期盼執政黨那些中央要員，在檢討和金門有關的政策時，能把地方黨部主委及從政黨員意見納入考量，才能切中時弊。

被媒體追問中央的豬隊友是誰? 陳滄江笑而不答，反而自我消遣:「說不定人家認為我才是豬隊友」。