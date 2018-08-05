為莊玉珠抱不平 蘇煥智：民進黨要求亮票是違法犯罪

2018-08-05 19:54

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智今天出席無黨籍市議員莊玉珠的競選總部成立大會，他為莊玉珠先前在南市議長選舉中被民進黨開除黨籍抱不平，他批評民進黨要求亮票根本是違法犯罪的行為。

蘇煥智表示，民進黨要求所有的議員在議長選舉都要亮票，但在過去曾有多人因亮票被起訴、判刑，民進黨這樣要求是違法犯罪的行為，在這種情形下，竟然要求議員去做犯法的行為，這值得檢討。

他為莊玉珠抱不平說，在亮票過程中，實際上有很多人並不清楚他（她）沒亮票，這是未審先判，莊被民進黨開除黨籍確有相當大的冤情。