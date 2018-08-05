新竹市議員選舉激戰 南區現任者個個實力強

2018-08-05 23:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市南區市議員選舉年底應選4席，4名現任者都表態要爭取連任，另有3名選將加入角逐，目前呈現7搶4局面。其中1席婦女保障名額兵家必爭，7名選將中就有3名是女性。

民進黨在南區僅提名現任市議員施乃如爭取連任，是新竹市5個選區中唯一未提名新人的選區，顯示對施乃如的重視。

出身施家班政治世家的施乃如，本屆初試啼聲就拿到南區最高票，展現高人氣實力，上任後勤於問政，加上高顏值與年輕、知性形象，被對手視為勁敵。

國民黨提名現任老將徐信芳，另推出女性選將何佳樺。徐信芳已任多屆市議員，勤耕基層，實力堅強；何佳樺曾有參選經驗，此次獲國民黨提名，有黨部資源加持，展現強烈企圖心。

時代力量也不缺席，提名國小教師黃瑞誠參選，著重教育議題，並已勤走基層，爭取選民認同。

無黨籍方面，現任市議員許修睿與許文棟爭取連任，擔任副議長的許修睿，在議長謝文進轉戰新竹市長後，成為問鼎議長的熱門接班人選，實力堅強。

已連任多屆的許文棟廣結善緣，處事圓融，有「公道伯」之稱，長期耕耘選民服務，基層扎根甚深，新人想要撼動，有一定難度。

曾是新竹市議會最年輕市議員的前市議員田雅芳，也打算捲土重來，以友善環境及教育、婦幼等議題爭取支持。

新竹市南區雖然行政區屬東區，但市議員選舉自成一個選區，因鄰近市區與科學園區，外來人口成長，如何贏得選民認同，對老將、新秀都是考驗。