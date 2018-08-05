竹中同學會相見歡 鄭朝方談竹中教會他3件事

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，週末穿上高中制服參加竹中同學會，分享竹中教會他的三件事。（鄭朝方團隊提供）

2018-08-05 20:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，週末穿上高中制服參加竹中同學會，對於他「意外走上政治這條路」，引發同學們的好奇探問，鄭則分享竹中教會他的三件事。

鄭朝方表示，他很開心與許久未見的高中同學相聚，話匣子一開，大家天南地北的聊天，話題核心就是交通問題；他強調，交通問題一定要新竹縣市一起合作，中程要建立便捷的交通路網，遠程目標則是大新竹的輕軌環狀線。

不過，同學們最好奇的，還是為什麼走上政治路？鄭朝方說，辛志平校長倡導自由與開放的學風，竹中學生很有主見，勇於表達自己的看法，並樂於參與公共事務。「獨立思考」是竹中教會他的第一件事。

鄭朝方說，竹中教他「愛鄉愛土」，就學時他經常閱讀鄉土文學，對台灣土地、小人物的故事深感興趣；後來他主持文學節目-「知道」，訪談了300多位台灣重要的文學家，對台灣土地有不同的感想與體會。

另外，鄭朝方說，竹中每年都有跑十八尖山活動，每一個竹中人都要參加，沒有推託的理由。跑山沿途有不同的風景，就像人生的長跑，不論是順遂還是低潮，堅持跑到終點，才有豐碩的果實。所以，他用參選的方式參與公共事務，愛台灣這塊土地，無論參選的過程有多麽辛苦，都要堅持到底。