力挺陳其邁 蔡英文：他兼具全球視野與在地思考

蔡英文總統今天南下高雄為民進黨提名高雄市參選人陳其邁授旗，陳其邁也隨即揮動大旗，展現要贏得高雄市的決心與氣勢。（記者張忠義攝）

2018-08-05 17:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今以民進黨主席身份，南下高雄為黨籍市長、市議員參選人授旗，她形容投入高市長選戰的立委陳其邁正義、溫暖、做事認真、有情有義，原本是國會第一戰將，現在要換跑道擔綱市政第一推手，呼籲高雄鄉親全力支持。

小英強調，中央一定支持陳其邁，他會是懂得中央政策又接地氣的市長，一定能把高雄建設發展再次帶到高峰，他有全球視野與在地思考，是真正的經濟市長。

小英指出，這幾年台灣進步最多的地方就是高雄，高雄進步是從1998年、謝長廷當市長開始，高雄開始改變，民進黨蓋捷運、整治愛河，菊姐接續綠色執政，辦好世大運、推動亞洲新灣區、衛武營、台灣第一個輕軌、鐵路地下化、駁二文創等，每一項高雄大建設，都在謝院長與菊姐兩位市長任內完成。

她表示，外界常以為高雄是民進黨鐵票，但她認為這不是鐵票，是高雄人支持民進黨，是因為民進黨建設做的好、真的在拚，大家才會相挺到底。

除了小英加持，總統府秘書長陳菊、經濟部長沈榮津、前行政院長張俊雄，今天均出席高雄授旗儀式，現場湧入1500多位支持者，場面相當熱絡。

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