蘇貞昌狂打親子牌 陪小朋友DIY風鈴

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天出席新北市議員參選人戴瑋姍主辦的「姍姍的移動城堡」活動，與小朋友一起DIY風鈴。（記者賴筱桐攝）

2018-08-05 17:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕溫馨的父親節即將來臨，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天狂打親子牌，上午參加立委蘇巧慧舉辦的「巧手作．衝衝衝氣球車」活動，下午出席新北市議員參選人戴瑋姍主辦的「姍姍的移動城堡」活動，和小朋友一起DIY風鈴。蘇貞昌表示，未來擔任市長，會在社區建置小朋友的活動空間，或在公園做共融性遊樂設施，讓親子同樂。

蘇貞昌表示，這幾年帶孫子、陪孫子玩，他感受到小孩子需要各方面關愛，政府應該多建設讓小朋友可以玩樂的地方，從遊戲中學習，教小朋友手作活動，親子一起同樂。

對於父親節將來臨，家人是否有安排特殊活動慶祝？蘇貞昌說，通常媽媽比較辛苦，社會一般較不重視父親節。他也呼籲，子女們記得跟爸爸講一些貼心的話，讓孩子了解，爸爸在照顧孩子方面，也能扮演重要角色。

被問到是否有照顧幼童的獨門方法？蘇貞昌說，大人應該多用點時間陪小朋友，他若擔任市長，會在住家附近多建置小朋友的活動空間，或是做共融性的公園設施，讓孩子在玩樂過程中培養美感，同時看到很多創意，激發想像力。