效法關公精神 侯友宜；讓新北安居樂業

國民黨新北市長參選人侯友宜今天走訪新北市瑞芳勸濟堂、九份福山宮、九份聖明宮參拜，祈求關聖帝君庇佑新北市民安居樂業。（記者俞肇福翻攝）

2018-08-05 17:19

〔記者俞肇福／新北報導〕今天適逢關聖帝君聖誕千秋，虔誠信仰關公的侯友宜，特別到瑞芳九份地區三間廟宇參拜；侯友宜說，關聖帝君一身正氣、講求忠孝節義，我們用關帝爺精神，作伙一起走，讓新北市安居樂業。

侯友宜今天拜廟行程第一站，先到金瓜石勸濟堂，參加關公節活動。勸濟堂總幹事林欽隆也曾任警察，還是侯的官校學長。侯友宜回憶說，當年他們在台北市做刑警，專辦重大案件，和惡行重大作奸犯科的匪徒周旋，每天出生入死槍林彈雨。「藉著關公、兄弟相挺的力量，才能夠把這些壞人除掉。」

侯友宜致詞時也強調，以前做刑警帶隊打擊犯罪，他都會在勤前教育要求三件事，第一要兄弟相挺，第二要講義氣，第三是拚命的時候，「一定要替別人著想，咱才有辦法團結在一起。」侯也向信眾表示，接下來他會和大家結成「厚友誼」，一起逗陣行，也讓瑞芳向前行。

另外，侯友宜也提到，總幹事林欽隆常常打電話反映瑞芳、金瓜石居民的在地需求。像是金瓜石要如何結合在地，一起去做社區營造、社區創生，帶動更多在地經濟。侯強調，所有的建議他都積極以對，未來他會檢討、盤點現在的狀況，尋找出怎麼樣做會更好的方法，他也會和大家一起努力，讓水金九地區持續繁榮。

侯友宜繼續前往九份福山宮參拜，廟方人員特別向侯解釋「廟中廟」的典故，侯也當起學生認真聆聽。最後侯還轉往九份聖明宮，參與關聖帝君祝壽法會，與許多信眾一起敬拜關公，友善互動。