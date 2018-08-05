深澳電廠誰核定？ 蘇貞昌：不要選舉才噴口水

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午出席新北市議員參選人戴瑋姍舉辦的親子活動，被問到市府指深澳電廠更新擴建計畫是在蘇貞昌行政院長任內核定，蘇表示，不要選舉才噴口水。（記者賴筱桐攝）

2018-08-05 16:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕深澳燃煤電廠更新擴建計畫究竟是誰核定？再度成為新北市長選戰話題。民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前接受媒體專訪時，談到深澳電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長裁示要做的，但市府卻出示公文，指環評是在蘇貞昌行政院長任內通過並公告。蘇貞昌今天下午表示，不要選舉才噴口水。

蘇貞昌今天下午出席新北市議員參選人戴瑋姍舉辦的親子活動，媒體詢問，昨天授旗儀式上，蔡英文總統並未對深澳電廠議題表態，國民黨新北市長參選人侯友宜直言，蔡總統讓新北市民失望。

蘇貞昌回應，關於能源政策及核電廠，侯友宜應該講清楚，他再三希望侯表態，至於深澳電廠，他的立場一直很清楚，從來沒有改變，「不像有的人選舉時才來改變、說一套」，這樣就不好。

針對侯友宜提到，沒有能力處理核廢料，就不要想用核電。蘇貞昌認為，核電廠真的是很重要，過去就是因為國民黨沒有遠見，蓋這麼多核電廠在台灣，導致新北有這麼多核廢料運不出去，「作為國民黨新北市長提名的候選人，最需要跟新北市民講清楚、說明白，到底他（侯友宜）贊成或是反對？」

至於新北市府出示公文，指深澳電廠更新擴建計畫是民國95年6月30日通過環評，7月由環保署公告，而當時的行政院長是蘇貞昌。對此，蘇貞昌回應，他對於深澳電廠態度非常清楚，希望不要選舉的時候才來噴口水。