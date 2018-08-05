盧秀燕成立競選聯絡處狂批林佳龍 卓冠廷籲：維持選舉格調

2018-08-05 16:47

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日在南區成立第一個競選聯絡處，在會中抨擊市長林佳龍4年任內舉債800多億元，還在林佳龍名字上做文章。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，恭喜盧秀燕成立第一個競選聯絡處，但盼能維持選舉格調，提出具體政策以進行理性的討論與比較，而不是總在對手名字上取諧音、「喊打喊殺」，如此選舉模式並非市民之福。

盧秀燕向支持者表示，台中市歷屆市長累積下來的債務約400億元，但林佳龍任內就舉債800多億元，以致台中市舉債累計破千億元。盧秀燕在回應媒體訪問時也說，各項民調顯示，她在南區民調領先，但不能掉以輕心。另外，前來站台的立委致贈盧秀燕「沙威隆」沐浴用品，取其諧音「殺萎龍」。

對此，卓冠廷表示，縣市合併時，市府即承接原縣府債務約407億元，債務大幅提升至562億元，至2014年林市長上任前，實際累積債務已達691億元，林市長上任後近4年來開源節流，樽節471億元，截至今年6月底止，台中市累計負債為888億元，並無所謂林市長舉債800億元或市債「突破千億」的狀況。

卓冠廷也說，多種民調皆顯示，台中市持續名列宜居城市之首，而過去台中市薪資長年偏低，但經過林市長的努力，成長率為7.54％，成長幅度名列六都第一，盼請盧委員不要再引述錯誤數據欺騙市民。

至於盧秀燕民調在南區領先，卓冠廷表示，林市長民調目前在各區民調均穩定領先，對於各種民調市府都會做為施政參考，現階段林市長仍以市政優先。

  • 台中市政府新聞局長卓冠廷呼籲國民黨市長參選人盧秀燕維持選舉格調。（記者張菁雅攝）

    台中市政府新聞局長卓冠廷呼籲國民黨市長參選人盧秀燕維持選舉格調。（記者張菁雅攝）

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