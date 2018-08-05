盧秀燕成立競選聯絡處狂批林佳龍 卓冠廷籲：維持選舉格調

2018-08-05 16:47

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日在南區成立第一個競選聯絡處，在會中抨擊市長林佳龍4年任內舉債800多億元，還在林佳龍名字上做文章。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，恭喜盧秀燕成立第一個競選聯絡處，但盼能維持選舉格調，提出具體政策以進行理性的討論與比較，而不是總在對手名字上取諧音、「喊打喊殺」，如此選舉模式並非市民之福。

盧秀燕向支持者表示，台中市歷屆市長累積下來的債務約400億元，但林佳龍任內就舉債800多億元，以致台中市舉債累計破千億元。盧秀燕在回應媒體訪問時也說，各項民調顯示，她在南區民調領先，但不能掉以輕心。另外，前來站台的立委致贈盧秀燕「沙威隆」沐浴用品，取其諧音「殺萎龍」。

對此，卓冠廷表示，縣市合併時，市府即承接原縣府債務約407億元，債務大幅提升至562億元，至2014年林市長上任前，實際累積債務已達691億元，林市長上任後近4年來開源節流，樽節471億元，截至今年6月底止，台中市累計負債為888億元，並無所謂林市長舉債800億元或市債「突破千億」的狀況。

卓冠廷也說，多種民調皆顯示，台中市持續名列宜居城市之首，而過去台中市薪資長年偏低，但經過林市長的努力，成長率為7.54％，成長幅度名列六都第一，盼請盧委員不要再引述錯誤數據欺騙市民。

至於盧秀燕民調在南區領先，卓冠廷表示，林市長民調目前在各區民調均穩定領先，對於各種民調市府都會做為施政參考，現階段林市長仍以市政優先。