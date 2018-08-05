金門縣長喊新三通 陸委會：非地方自治事項

2018-08-05 16:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕金門與晉江今天同步舉行通水儀式與通水典禮。金門縣長陳福海說，通水只是起步，接下來要通電、通橋，開啟「新三通」時代。對此，陸委會今天表示，通電、通橋議題涉及兩岸協調溝通與兩岸關係發展等複雜敏感問題，「非地方自治事項」。

兩岸通水今天上午在金門端與廈門端同步舉行儀式與典禮。由於中國日前粗暴拔除我台中市東亞青運主辦權，陸委會認為舉行通水典禮「時機不宜」，曾呼籲金門縣延期舉辦，但也強調如期通水。最後金門縣府決定將「典禮」改成「儀式」，仍在今天上午舉行。

金門縣長陳福海今天在通水儀式上再次提到「中央曾要求縣府延緩通水」，陸委會下午澄清說明指出，中央政府一向支持金門自大陸引水，並出資13.5億元推動相關進展，「從未要求延緩通水」，盼不要將通水與延緩通水儀式混為一談。

陳福海也在儀式中說，通水只是起步，接下來要通電、通橋，開啟「新三通」時代。對此，陸委會回應，為照顧離島地區之建設與發展，政府支持金門與中國大陸福建地區先試先行的交流與經貿合作，但個別經貿合作仍須符合政策及法律規範。

陸委會強調，有關通電、通橋議題，金門地方倡議甚久，但「非完全可操之在我」，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，影響十分深遠，「非地方自治事項」，仍然需要全盤衡量及審慎評估。

陸委會表示，政府尊重各界對發展金門提出的相關建議，並將持續努力與地方溝通，「優先處理可操之在我的部分」，以促進金門經濟發展及民生福祉。