首處競選聯絡處設在林佳龍大本營 盧秀燕強調沒特別意義

國民黨台中市長參選人盧秀燕（前排左）授旗給南區競選聯絡處主委廖玉明。（記者張菁雅攝）

2018-08-05 15:12

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日在南區成立全市第一個競選聯絡處，由於東、南區是現任市長林佳龍的大本營，盧秀燕此動作引起外界揣測是否有「直搗黃龍」之意。盧秀燕強調，她將在全市29區成立競選聯絡處，因為南區籌備速度最快，所以先成立，而南區也是她民調領先區，没想過是誰的票倉這類問題。

中西東南區是林佳龍過去擔任立委時的選區，其中，南區是這四區人口數最多的行政區，盧秀燕選擇在南區成立全市第一個競選聯絡處，媒體詢問她是否別象徵「直搗黃龍」？盧秀燕表示，國民黨現在是在野黨，沒有任何行政資源，所以提早展開競選活動，例如，她昨天到大雅市場掃街，應該是全國最早掃街的參選人，而今天成立南區競選聯絡處，主要是南區選務進行特別順利，沒有特別的意義，未來各區都會陸續成立競選聯絡處。

盧秀燕也指出，根據內部與各大媒體民調，她在南區都是贏的，不過，競選總部主委江啟臣與總幹事顏寬恒都交代絕對不可以掉以輕心，選戰都要穩紮穩打，不管選情如何，每個地區都要非常認真。

盧秀燕授旗給南區競選聯絡處主委廖玉明後，江啟臣、顏寬恒及南區里長聯誼會會長賴宗義分別為盧秀燕送上菜頭、包子、粽子等吉祥物，國民黨立委馬文君、許淑華及王育敏也來站台助陣，還致贈「沙威隆」沐浴品，取其諧音希望盧秀燕選舉勝過林佳龍。