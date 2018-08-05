姚文智臉書推出貓咪週記 想嗆聲反被網友酸爆

姚文智臉書專頁今（5日）推出「Yao爸的Togi週記」，借貓咪之口嗆聲要教訓鍵盤酸民。（圖擷自「姚文智翻台北」臉書）

2018-08-05 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智，日前在拍攝定裝照時秀出自家貓咪Togi，卻因為抱貓姿勢和過去養貓的經歷遭到批評。「姚文智翻台北」臉書專頁今（5日）推出「Yao爸的Togi週記」，借貓咪之口嗆聲要教訓鍵盤酸民，結果反遭網友圍攻。

姚文智拍定裝照時表示自己養過三隻貓，名字都叫Togi，第一隻是誤食被毒死，第二隻是太太懷孕後送給友人，現在養的第三隻貓「Togi三世」則是流浪貓。這些行為和姚文智當天的抱貓方式，踩到不少貓奴的地雷，網友們也群起砲轟。

姚文智曾對此回應抱貓方式沒有問題，希望網友不要「睜眼說瞎話」，如今又推出貓咪週記，將養過的三隻貓統統動漫化，為「Yao爸」進行反擊。

例如現在的「Togi三世」，就擬人化地說出「欺侮Yao爸鍵盤酸民就讓我來教訓他們」，下方的角色介紹是「拿出可愛的貓咪衝鋒槍，站上第一線替Yao爸辯駁」。

至於被送走的「Togi二世」，則傲嬌地說「我、我才不寂寞勒！但你想見面也可以啦...」下方的說明則是「儘管愛往外頭跑的天性讓她離開家裡，然而總是期待與見面的日子」，似乎在幫姚文智送走Togi二世的行為開脫。

而誤食被毒死的「Togi一世」，則是高喊「我也要吃一口」，在角色介紹中寫著「有著看到甚麼新事物都先咬上去的習慣」，彷彿是在說明Togi一世誤食的原因。

網友們看到後紛紛湧入姚文智臉書，直呼「得罪貓奴之後換宅宅了嗎？」、「是在嫌民調太高？」還有人好奇地詢問「到底是被甚麼東西刺激到了？」似乎是不解姚文智競選團隊做出此事的用意。一名網友則笑說，如果這種動漫風有效的話，「看到姚姚在地下街穿女僕的日子不遠了。」

貓咪們通通動漫化，為「Yao爸」進行反擊。（圖擷自「姚文智翻台北」臉書）

誤食被毒死的「Togi一世」。（圖擷自「姚文智翻台北」臉書）