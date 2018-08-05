釋迦樹三點結構面防颱法 賴清德允納補助

行政院長賴清德讚台東釋迦。（記者王秀亭攝）

2018-08-05 13:31

［記者王秀亭／台東報導］行政院長賴清德在立法委員劉櫂豪陪同下，今天中午走訪太麻里鄉釋迦農園，了解在地青農友善管理及防颱措施，由於釋迦樹以兩根鐵柱與樹構成的三點結構面防颱法，尚未納入防颱補助範圍，賴清德隨即允諾納入，且補助5成，隨後大啖大目釋迦，盛讚台東釋迦品質是全國最好的。

賴清德一抵達太麻里台九線旁的釋迦農園，在當地青農李俊儀解說下，走進果園，了解栽種情形，還蹲下來查看農民以鐵柱製作的防颱措施。

李俊儀說，兩年前尼伯特颱風重創太麻里釋迦樹，而以兩根鐵柱紮入土裡，並與樹幹形成三點一面的結構是最為簡單方便又有效的防颱法。

賴清德說，台東釋迦年產量5萬2000公噸，產值40多億元，佔台灣釋迦總產量94%，尼伯特颱風對台東釋迦產業衝擊大，如今已逐漸復原，但談及防颱補助，農委會原規劃水平棚架，立委劉櫂豪總說「不接地氣」，如今實地走訪，補助農民釘鐵柱比水平棚架更能抗颱風，農委會亦以同意納入補助範圍。

賴清德進一步指出，農委會對釋迦農民的照顧，除設施農業以鐵柱取代水平棚架補助5成，還要持續推動農業保險，並積極協助開發各國市場，將與農改場、學術、科技單位研議，如何克服釋迦冷藏、冷凍技術，到運輸外銷的每個環節所遇到的困難。

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