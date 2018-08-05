「點子王」劉康彥競選服務處成立 柯建銘、林智堅力挺

「點子王」劉康彥競選服務處成立，林智堅到場力挺。（記者蔡彰盛攝）

2018-08-05 13:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市北區市議員候選人劉康彥競選服務處今天成立，他表示未來前進議會，要替新竹年輕人爭取更多資源，用熱情為城市打拚。立委柯建銘說，從劉康彥身上看到無限的未來跟可能性，市長林智堅強調，29歲的劉康彥有創造力、執行力，「雖然年輕但非常穩健」，請市民給劉康彥機會，成為這座城市改變的力量。

年底新竹市北區議員競爭激烈，9個席次已有17人表態競爭，綽號「小白」的七年級生劉康彥投入參選，替北區注入年輕新能量。

柯建銘表示，他認識的劉康彥頭腦清楚、有政治判斷力，更有能力解決問題，從他身上看到無限的未來跟可能性，可塑性非常大，是少數這麼年輕，卻兼具地方跟中央歷練跟思維的人。柯建銘強調，林智堅與鄭宏輝都具有優秀市議員的背景，「從劉康彥身上看到二人的影子」。柯建銘說，他的夢想就是將年輕人推上適合的位置上，一同改變新竹市。

立委李俊俋表示，他認識劉康彥時還是一名記者，他在記者會永遠留到最後，提出大家沒發現的問題，從劉康彥身上看到年輕人的拚勁，劉康彥擔任林智堅市長辦公室主任，更是有進度、有效率的讓新竹市一步步成長，「做事的人該給他一點掌聲」，也讓年輕人認真投入這塊土地、服務市民，「這才是真正的台灣價值！」

「感受到熱情，『就是劉康彥style！』」林智堅推崇劉康彥是「點子王」，有創造力、執行力，他39歲時市民願意給他機會選上市長，劉康彥年僅29歲，年輕但非常穩健，這種願意捲起袖子做事的人一定要給予支持，未來一定能成為城市改變的力量，讓新竹市站上國際舞台。

劉康彥感謝林智堅給他替這個城市打拚的機會，他追隨林智堅希望共同替竹市增添更多光彩，讓竹市越來越吸引人，未來更會投入無比的熱忱，全心全意服務，替年輕人爭取更多資源，完善整座城市。