日本八王子祭 高市桃源國中原民歌舞獲喝采

高雄桃源國中原民歌舞成為日本八王子祭焦點之一（記者王榮祥翻攝）

2018-08-05 12:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕來自高雄桃源國中的布農族與拉阿魯哇族學生組成表演團，本月4日在日本八王子祭以傳統歌謠展現高雄原民文化，不但讓八王子市民與遊客留下深刻印象，也印證高雄與八王子的深厚情誼。

高市秘書處說明，高雄與日本八王子市締盟12年，年年互訪、派團參加彼此八王子祭與高雄燈會，本月4日由趙建喬秘書長率領市政訪團出席八王子祭，並率領訪團參訪八王子南野、南大澤的新市鎮開發建設，期待引為本市參考經驗。

趙建喬與八王子市長石森孝志晤談時，細數兩市從文化、教育到觀光交流豐碩，發跡於八王子的日本頂極料理「Ukai」、更將海外第一家分店設於姊妹市高雄，證明兩市更密切交流創造更多雙贏。

4日下午，桃源國中學生表演團於八王子祭的演出搏得滿堂采，讓許多遊客留下深刻印象，表演團由來自布農族、拉阿魯哇族學生組成，以傳統歌謠舞蹈傳唱出高雄在地多元的原民文化。

趙建喬表示，這次以市府補助機票、八王子落地接待方式，讓原鄉孩子躍上國際，用原住民文化為城市拚外交，也擴展學生國際視野， 此行城市外交充滿意義。

秘書處長陳瓊華指出，八王子祭已有超過半世紀歷史、每年吸引60萬以上日本與國際遊客參與，而高雄市與八王子結為姊妹市以來，12年皆保持著十分頻繁的民間、官方互動。八王子每年熱情派遣官方代表團與表演團體參與高雄燈會藝術節及高雄國際馬拉松。

而每年8月舉辦的八王子祭，高雄市政府秘書處也積極推薦學生表演團體赴日交流，促進兩市跨越世代的理解交往，為雙方的永續長久打下深厚基礎。

今年擔任高雄表演團代表的桃源國中學生，曾在包括全國舞蹈比賽、全國師生鄉土歌謠決賽等獲獎無數，擁有各界肯定的雄厚音樂舞蹈實力。

陳瓊華表示，原民文化呈現高雄豐厚的藝術之美，更是珍貴的無形資產，市府藉由鼓勵、支持原鄉學子的海外演出，積極向國際宣揚高雄在地的藝術特色，不但能創造高雄與海外城市更多面向的交流空間，也希望以此培養學子們的國際視野，為高雄下一世代提供更多元的發展機會。