反擊韓國瑜 高市新聞局長：國民黨從未正視對高雄的虧欠

高市新聞局長張家興搬出相關數據，提醒韓國瑜不懂就別胡說（記者王榮祥翻攝）

2018-08-05 12:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨高市長參選人韓國瑜頻頻批判高雄經濟發展﹗高市新聞局長張家興今駁斥國民韓國瑜指控不實，除以具體數據證明高雄產業轉型及經濟發展有成，並強調國民黨從未正視對高雄的虧欠。

張家興指出，臺灣在GDP統計上，是以全國為範圍進行計算，目前尚未有合理的數學模型計算個別城市數值，韓國瑜講的都不是事實，不懂就不要再胡說造謠。

張家興表示，高雄連三年獲財政部全國招商卓越獎，引進促參總額共1012億，依行政院主計總處2017年縣市重要統計指標顯示，高雄市營利事業銷售額、公司登記新設家數成長率皆為六都第3，商業登記家數成長率更為六都第2。

市府並推動和發產業園區、總圖二期、凹子底地上權等開發案，上週又與達麗米樂公司簽約、該公司預計將在高雄投資20億，顯見高雄經濟發展有成。

張家興強調，在縣市合併後，高雄失業率大幅下降，由5.8%降到2018年上半年最新的3.7%，下降達2個百分點；2007至2017年間，勞保投保人口增加近15萬人，檢視勞動部勞退新制投保平均薪資後更證明，高雄薪資水平一直都是六都中段班。

至於舉借議題，張家興說明高市府團隊始終秉持著「堅守財政紀律、戮力建設高雄」施政目標，在陳菊市長三屆任內雖舉借約千億，但市府更已償還1208億，顯示提供良好招商環境及基礎建設，會帶來城市良善經濟發展循環，市府團隊更在肩負弭平城鄉差距、推動高高平等的重責大任下，達成連續七年舉借下降，並於2017年達成民選市長23年以來首次的零舉債。

張家興說，陳菊市長三屆任期內，經歷過捷運紅橘線興建、鐵路地下化地方自籌款等支出高峰期，及合併後基礎建設嚴重落差問題；市府團隊更面臨財劃法對百年重工業城市的不公平、勞健保欠費補助不公、以及縣市合併中央補助少818億等嚴峻困境。

他進一步說明，所謂舉借1380億，是在國民黨倉促推動五都合併升格後，概括承受歷任市長及原高縣之舉借，且重大建設並非如國民黨所說，百分之百由中央補助，如捷運輕軌、鐵路地下化地方自籌742億，其他重大建設地方自籌529億，共計1271億。

此外，陳菊市長在任內償還不公平的勞健保欠費共518億，而中央政策、地方買單的公教優惠存款18%也編列了430億。

張家興再次強調，國民黨執政時期的中央曾承諾，縣市合併後補助不變及多項重大建設皆跳票，高市府團隊仍勇於承擔，並推動產業轉型、經濟發展有成，反觀國民黨從未正視過去對高雄的虧欠，畢竟如果沒有馬政府的跳票，高市府或許就不用舉借。