反擊吳敦義 高市議會民進黨團：吳主席會轉彎又會胡說

對於吳敦義昨晚批評民進黨，高市議會民進黨團今全力回批。（資料照）

2018-08-05 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義昨晚在高雄輔選時重炮抨擊高雄發展，高市議會民進黨團今回批，呼籲吳主席不要只會轉彎又會胡說，並舉洛桑國際評比、高市議會改革為例，要吳敦義別胡亂唱衰。

吳敦義昨晚在國民黨造勢活動上，針對政府與議會效能、貧富差距、勞資關係與兩岸關係多所批評，引發各界關切。

高市議會民進黨團強調，台灣政府效能近年在洛桑國際評比為全球第十佳，而高市議會在民進黨籍議長康裕成帶領下，近三年進行議會相關改革，除提昇議事效率，也替高市民省下許多預算支出，議會進步成效有目共睹，不容吳敦義胡亂唱衰。

此外，針對台灣社會貧富差距，民進黨團提醒吳敦義，忘了國民黨執政八年期間，國人所得差距從民進黨執政時最低55.13倍，擴大差距到超過110倍，吳敦義居然敢拿貧富差距出來說嘴。

對於勞資關係，民進黨團無奈指出，才剛剛欺負勞工八年的政黨，一下台就急於洗白變成勞工守護者，真以為台灣人這麼好騙嗎？

關於兩岸關係，民進黨團質疑國民黨總是急於在檢討被霸凌、被欺負的台灣，而刻意忽略過去國民黨執政下，兩岸發展過度傾斜，造成現在台灣在農業、觀光甚至參與國際體育賽事上，受不正常因素嚴重影響的困境。

對此，民進黨團認為吳敦義曾擔任過高雄市長、行政院長及副總統等職位，不應常展現台灣社會公認其所具備的「轉彎技能」外，又多施展「胡說秘技」，如同日前能信口開河說美國卸任總統曾造訪高雄小林一般，實在會讓台灣國人啼笑皆非，也相信高雄不會被吳主席的轉彎胡說所騙。

對於日前國民黨籍市長候選人造訪高雄慈善團體時所提出街友問題，民進黨團則表示街友問題是複雜社會現象，不能單純就人數來看待地方所面臨到的總總問題，如果照韓國瑜邏輯，近年來統計遊民人數增加最多的是新北市，從2015年的771人增加五倍到2017年的4606人，新北發展是否就是比高雄更糟？新北的社會負擔是否就更重？對於不同社會階層政府所需提供的必要支持，不分朝野應更有同理心、理性的去討論與面對，而非遇到選舉才提出來造勢。

民進黨團也呼籲高雄鄉親，應注意國民黨中央、地方都長期執政過，對高雄總總發展卻總是漠視、忽略、甚至是睥睨以待，高雄人不欠國民黨，是國民黨虧欠高雄人太多，支持國民黨所提的候選人，就是支持過去建設乏善可陳的吳敦義，相信高雄人的智慧，不會讓過去阻礙高雄發展的舊勢力復辟。