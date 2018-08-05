授旗結束後，蘇貞昌陣營開三戰線全面開打。（記者邱書昱攝）

2018-08-05 11:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨輔選列車昨開進新北，總統兼民進黨主席蔡英文為新北市長參選人蘇貞昌與議員參選人授旗，相關人士透露，蘇貞昌在正式授旗後，也將會開出三條戰線，讓組織、政策、縣市合作團體作戰全面開打。

蘇陣營幕僚指出，授旗活動的參與者都是民進黨最重要的基層輔選幹部，主席蔡英文下達動員令之後，也象徵組織戰全面開打。操盤幹部表示，八月開始的第一條線就是基層組織，透過議員競選總部成立，進行分區、小型的造勢與群眾活動。

第二條「政策戰線」，蘇陣營將延續七月宣布的四大支柱「都市再生、產業再創生、智慧的交通、扶老攜幼照護環」，在八月透過各種動畫、短片，做更細部的說明。

政策幕僚舉例，政策用「說」的實在是很冷冰冰，台上講半天不如有趣的動畫短片，之前新竹市長林智堅在競選時就曾透過生動的3D動畫，向市民闡述他對新竹市區改造的重點，簡單易懂又引發話題，也方便做二次傳播。

八月開始，蘇陣營會針對新北市的交通、觀光等政策做影像的處理，並且用「蘇貞昌+個別市議員參選人」的圖像，製作政策圖卡，讓議員更有動力在line、臉書、youtube等各種傳播工具上發送、宣傳政策。

到了八月中旬，蘇陣營啟動的第三條戰線，是民進黨最擅長的團體戰，新北市周圍的城市包括基隆、台北、桃園等都會有相關活動，之前已經跟桃園市長鄭文燦合作，強打24天解決A7合宜宅汙水問題，成功吸引目光，這次也將會用類似區域治理的概念，用縣市合作的方式來帶動各地選情，互相拉抬。