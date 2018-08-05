重申反深澳電廠 侯友宜到九份：替後代子孫留住好山好水

國民黨新北市長參選人侯友宜今天到新北市觀光景點九份，侯友宜宣誓，堅決反對深澳電廠興建，不讓燃煤電廠造成灰暗的天空籠罩九份。（記者俞肇福攝）

2018-08-05 11:39

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上到九份台陽停車場，在九份當地五里里長陪同下，遠眺深澳電廠預定地，侯友宜表示，深澳電廠一旦重啟興建，隨著季風吹拂，九份地區將籠罩在灰濛濛的天空下；侯友宜強調，他個人不贊成深澳電廠重建，要替後代子孫留住這片好山好水。

瑞芳區頌德里長林高白梅表示，以前深澳電廠燒煤發電時，天空都灰濛濛的一片，早上晾衣服到天黑收起來，衣服都會有黑黑的一點一點，好不容易電廠不再燃煤發電，九份有許多觀光客湧入，一旦電廠又新建重啟發電，九份現在的觀光人潮不就跑光光。里長王天來表示，現在九份靠觀光才有現在大家有生意做，如果深澳電廠一旦蓋了，恐怕沒生意可做。

侯友宜說，他從上週開始要求蔡英文總統對「是否反對興建深澳燃煤電廠」表態。希望蔡英文總統說清楚，給新北市民一個清楚的交代，沒想到一整星期的持續喊話，最後仍是閃躲、模糊。

侯友宜仍然要強調，未來將會持續跟民眾站在一起，反對深澳燃煤電廠；他也呼籲能源政策必須植基在國民的健康上，與其花一千億元打造會傷害人民健康的電廠，還不如鼓勵產業智慧節能轉型升級，全力扶助節能產業發展。