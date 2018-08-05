馬英九陪朱立倫子弟兵掃街 何時輔選侯友宜成焦點

前總統馬英九（右）陪同新北市議員參選人葉元之（左）拜票掃街，行前接受媒體訪問，葉元之也送上三環三線相關贈品。（記者陳志曲攝）

2018-08-05 11:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕前總統馬英九今天上午陪同新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員參選人葉元之至板橋區市場掃街，被問到何時與國民黨新北市長參選人侯友宜同台？馬英九表示，只要雙方時間許可，都沒問題。

葉元之說，感謝馬總統過去任內對新北市三環三線的大力幫忙，捷運環狀線第一階段明年初完工通車，他特地準備「環狀線合龍紀念螺栓」，致贈馬總統，他表示，希望民進黨執政，也可以對新北市好一點，不要像前瞻建設預算，新北市原本是「0元俱樂部」，到現在只拿到一點點錢。

媒體關注，何時會替侯友宜站台輔選，馬英九表示，只要是國民黨提名的候選人找他輔選，有時間他一定會去，不管天涯海角。

至於是否規劃與侯友宜同台，馬英九說，「可以商量」，只要雙方都有時間，就沒問題。

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前總統馬英九今天陪同新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員參選人葉元之掃街，葉原之準備「環狀線全線合龍紀念螺栓」，感謝馬總統過去對三環三線的大力幫忙。（記者賴筱桐攝）