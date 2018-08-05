藍營「3個太陽」先後輔選 黃偉哲：台南太陽大沒差啦！

民進黨台南市長參選人黃偉哲對於藍營3個太陽先後到台南輔選，表示「台南的太陽本來就很大了，沒差。」（記者劉婉君攝）

2018-08-05 11:05

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天上午到台南市，為市長及市議員參選人授旗，前總統馬英九預計近日也將南下為藍營參選人造勢，民進黨台南市長參選人黃偉哲對於國民黨「3個太陽」先後到台南表示，「台南的太陽本來就很大了，沒差啦」。

對於媒體詢問蔡英文南下授旗，是否因前台南縣長蘇煥智及前台聯立委許忠心參選，衝擊黃偉哲的選情？黃偉哲說，參選是個人的事，整合是全盤的工作，不管別人參不參選，該做團結造勢的工作就會做。

而前總統馬英九預計9日到台南為藍營參選人造勢，黃偉哲說，蔡英文、陳菊來是既定的安排，且事前經過協調，反觀藍營3個太陽馬英九、吳敦義、朱立倫10天內來台南，爭相輝映，事先有沒有經過協調不知道。

他說，大老造勢都是正常的事，用正常心態看待，綠營天王、大老彼此有協調安排，造勢一波接一波拉抬，而非爭著來；藍營是否互相卡位、相互爭鋒他不知道，但感覺非常趕，而且集中在幾天內。藍營的太陽來台南，台南的太陽本來就很大，所以覺得不在乎，「幾個藍營的太陽都沒差啦，平常心看待」。

黃偉哲與立委陳亭妃為初選時產生的裂痕進行和解，今天的授旗活動陳亭妃不會出席，黃偉哲表示，陳亭妃有歐洲的國會外交行程，前幾天在中央即有向蔡總統報告，他與大老、委員均自然見面，不需刻意安排兩人見面，未來選務工作安排與討論，也都會和所有委員和大老見面。