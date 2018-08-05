江宜樺鎮壓太陽花 中正大學副教授：盼「學術自由碑」前懺悔

國立中正大學曾對太陽花學運發表聲明，以確立大學「學術自由」的精神，同年7月在社會科學院一館旁草地設立紀念碑，代表校方對學生參與社會運動表達支持與肯定。（記者曾迺強攝）

2018-08-05 06:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕前行政院長江宜樺獲聘自8月1日起擔任國立中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授，校友徐雍等人在臉書發起連署反對，該校政治學系副教授陳尚志也在臉書直指，江在閣揆任內以國家暴力鎮壓太陽花學運，盼江到中正第一件事，是到校方為學運設置的「學術自由紀念碑」前默哀懺悔3分鐘。

2014年3月17日，時任立法院內政委員會召委、國民黨立委張慶忠以30秒完成「海峽兩岸服務貿易協議」交院會存查，引發黑箱爭議，陳為廷、林飛帆等人及民間團體在隔天3月18日攻占立法院議場，展開「太陽花學運」（又稱318學運），訴求「捍衛民主、退回服貿」；同月23日，時任行政院長江宜樺要求警政署強制驅離群眾，警方隔天開動鎮暴水車，以水柱驅離民眾，事後引發國立台灣大學學生連署倒江，批評江讓其自由派光環盡失。

國立中正大學當時針對學運發表聲明，以確立大學「學術自由」的精神，同年7月在社會科學院一館旁草地設立紀念碑。

碑文闡明「大學為知識殿堂，探尋真理，沒有包袱，亦無所畏懼，被視為國家行政、立法、司法與媒體之外的第五權。因此，學生與教師以非暴力方式關心公共事務與國家發展，乃公共知識份子的表現，不容抹黑與漠視」，文末標明「摘自太陽花學運（2014年3月）中正大學聲明稿」，代表校方對學生參與社會運動表達支持與肯定。