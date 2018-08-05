李志強榮升聖克里斯多福及尼維斯大使 溫哥華台僑歡送

旅加台灣畫家致贈李志強（中）畫作。（記者張伶銖攝）

2018-08-05 06:35

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華4日報導〕駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長李志強將於八月出任我國加勒比海友邦，聖克里斯多福及尼維斯的大使，李志強在溫哥華地區台灣僑界舉辦的歡送會中指出，他即將前往的聖克里斯多福及尼維斯，是加勒比海渡輪路線一個必經的地點，而我大使館就距離渡輪停留的港口，走路七分鐘已可到達，當地人均知道我大使館所在的位置，他並因此邀約在溫哥華的台灣鄉親，有空到聖克里斯多福及尼維斯找他，由他盡地主之誼。

李志強擔任駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長兩年半時間，台僑社團舉辦的大小活動，幾乎都可以看到他出席，也因此與各僑界組織建立深厚情誼，令僑界對李志強將榮陞大使，既為他高興，但同時也感到不捨。

李志強把握在駐溫台北經文處處長任期的最後幾週，到各個社團訪問並演講，他在應大溫哥華台灣同鄉會松齡會演講時指出，駐溫台北經文處這兩年多來持續推動與加國在政治及經貿等層面的雙邊合作，他期勉台灣鄉親協助籲請加國政要，支持我國加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），以及積極促成加拿大的卑詩省（BC）在台灣設立經貿辦事處。

他說，台灣為加拿大第12大，在亞洲第5大的貿易夥伴，有許多可以互補合作的地方，尤其加拿大富含各種天然資源，也鼓勵創新發明，台灣則在產品製造以及將新創概念落實為商品化方面極為專精，因此加台兩國有深度合作的空間，如此可為彼此創造更大利益。

在李志強的歡送會中，大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席蔡春松致贈溫哥華冬奧石人作為紀念品，希望李志強記得駐在溫哥華的時光，而在溫哥華的一群台灣畫家也共同創作了一幅慶祝李志強榮陞的畫作，場面感人。