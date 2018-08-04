竹市北區議員選舉17搶9 戰況激烈！

新竹市北區市議員選舉，因現任議長謝文進轉戰市長選舉，使得北區新人崛起情況比過去明顯。（記者洪美秀攝）

2018-08-04 22:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市北區市議員年底應選9席，有2席婦女保障名額，不過現任市議員中已有李妍慧、蕭志潔和黃美慧3名女性拚連任，都具基層實力；而議長謝文進轉戰新竹市長、民進黨資深市議員吳秋穀不再競選連任，使得不少新人爭搶出頭，目前呈現17搶9的激烈戰況。

民進黨提名已當3屆市議員的李妍慧爭取連任，另提名2名新人賴稟豐與劉康彥，2人先後擔任過市長林智堅辦公室主任，從行政團隊轉戰民代，除希望接下吳秋穀的棒子，也有拓展綠營政治版圖的企圖心。

國民黨提名現任市議員蕭志潔、吳青山、顏政德爭取連任，另提名現任里長塗夢龍；同屬藍營色彩的青年工作協會理事長林建賢與武陵里長黃世禮也將以無黨籍參選，讓現任藍營市議員備感壓力。

時代力量則推出該黨政策組長林彥甫角逐，與綠黨推出的易俊宏，都屬年輕新人，希望以第三勢力爭取選民認同。

無黨籍方面，除市議會新民意問政聯盟的黃美慧、陳清全爭取連任外，曾擔任副議長的市議員孫鍚洲也拚連任；前市議員彭昆耀捲土重來，來勢洶洶；以議長謝文進接班人之姿出馬的舊社社區發展協會理事長鄭宗銘勤走基層；無黨籍方國華也已表態將參選。

新竹市北區涵蓋四大聯里，各有區域地緣特性，包括草根性強的南寮聯里、有眷村脈絡的湳雅聯里及舊城文化之地北門聯里和空軍機場周邊的士林聯里，目前已知至少有17人競逐，戰況激烈，鹿死誰手，就看選將如何突圍致勝。