蔡英文未表態反深澳電廠 侯友宜：妳讓新北市民失望了

2018-08-04 22:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天（4日）下午為民進黨新北市長參選人蘇貞昌授旗造勢，國民黨新北市長參選人侯友宜呼籲蔡英文，對於是否興建深澳燃煤電廠明確表態，但沒有獲得正面回應。侯友宜說，「蔡總統，妳讓新北市民失望了！」

對於蔡英文提到，未來蘇貞昌當選後，新北市每一項政策都可以跟中央結合，侯友宜認為，新北市大力爭取前瞻計畫，蔡總統反而以「選前反前瞻、選舉的時後要前瞻」的說法，無視市府同仁的努力，也否定市民一直以來的期待，他說，「這樣對新北市並不公平。」

侯友宜指出，兼任民進黨主席的蔡總統，現在一心只想著選舉，演講一開場就是「我要下達命令，要用盡全力贏回新北」，身為總統，卻只想著如何穩住六都選情，對攸關北部地區國民健康的深澳燃煤電廠，竟然吝於表態，實在不可思議。

深澳燃煤電廠環差案通過以來，侯友宜從上週開始要求蔡總統應針對「是否反對興建深澳燃煤電廠」、「是否支持雙北軌道建設」表態，上午更藉由媒體聯訪，呼籲蔡英文說清楚，給新北市民清楚交代，否則今天的造勢「來也是白來」。

侯友宜說，沒想到一個星期的喊話，蔡總統最後仍是閃躲、模糊，他雖然失望，但也強調，未來會跟民眾站在一起，反對深澳燃煤電廠，爭取軌道建設。