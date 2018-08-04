總統站台輔選 蘇貞昌喊：新北要第一

蘇貞昌表示，新北市需要熟稔市政、善於與周邊城市溝通、向中央爭取預算的人擔任市長，把新北變成台灣最大的院轄市，而且「新北要第一」。（記者方賓照攝）

2018-08-04 20:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文今天下午替民進黨新北市長參選人蘇貞昌授旗造勢，蔡英文感謝蘇貞昌願扛下重擔，也肯定過去蘇在台北縣長任內的政績。蘇貞昌表示，新北市需要熟稔市政、善於與周邊城市溝通、向中央爭取預算的人擔任市長，把新北變成台灣最大的院轄市，而且「新北要第一」。

蘇貞昌表示，4月25日黨中央通過決議，要他承接重擔，到今天剛好整整100天，距離投票日剩下113天，隊伍整頓好出發，「我們就要贏得11月24日的選舉」。他感慨，新北升格了，市民卻降格了，尤其偏鄉感受最深、受害最大。

蘇貞昌諷刺說，新莊水源地汙染，議會不分黨派質詢要求改善，市府2年來用公文往返，不見官員奔走，但是一個離開的副市長（侯友宜），房子是否違法、違規，馬上由市府副秘書長帶城鄉發展局副局長到台北市政府去，如果解決大漢溪污染用這種態度，怎麼會2年都無法解決？

蘇貞昌也提到，三環三線喊了8年，到現在還是虛線，大漢溪的堤外便道，8年來1吋都沒有做，某國小的盪鞦韆壞了3年，市府卻說沒錢修理，要等中央補助款，1年1700百億元的新北市政府預算，為了區區200萬元，讓小朋友3年來不能盪鞦韆，請問小朋友有幾個3年？這樣的態度和速度要不要改變？

屢被質疑年紀大的蘇貞昌，以蘋果公司創辦人賈伯斯、台積電前董事長張忠謀為例，他強調，問題不在於回鍋，也不是年紀，而是有沒有能力和實力，市長的態度決定城市進步的速度。

相關影音