國民黨反酸蔡英文 執政2年髮夾彎、官員幹話比過去20年多

2018-08-04 19:55

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統今天到宜蘭輔選時說，民進黨2年做的，比國民黨過去8年執政做得還多；國民黨文傳會代理主委唐德明晚間回應，民進黨執政2年多來，沒有間斷的錯誤政策層出不窮，接著就是不斷的髮夾彎，官員為了面子，幹話一次比一次離譜，這些情況確實比過去20年都要多，而最近一週來的兩份民調顯示，蔡英文滿意度只有2成5左右，不滿意度超過6成，已經充分說明民進黨執政成績的好壞。

唐德明指出，國民黨支持改革，但更強調溝通的重要，反觀號稱最會溝通的蔡政府，以層層拒馬將陳情民眾隔絕在外，把年改搞成世代鬥爭，還讓退休軍公教重返清貧，「一例一休」一年兩修，讓勞工權益受到很大傷害，政府為了「卡管」，直接伸手干預大學自治，不只卡掉兩個教育部長，台大至今依然沒有校長，還有新任內政部長徐國勇，不用腦筋的推出青年買屋只需要一成自備款，結果不到一天就收回。

唐德明說，讓民眾受不了的，不只是錯誤政策或是政策髮夾彎而已，蔡政府官員不斷用幹話來挑戰人民的耐性，更是讓人民受不了，例如錯誤的交通政策導致塞車，交通部長卻說「塞車就當看風景」，當人民對於深澳燃煤電廠是否會造成空污有疑慮時，行政院長賴清德用「乾淨的煤」來搪塞，更讓人無法置信的是，居然還有官員說，「不知道台灣8成勞工月薪沒8萬」。

唐德明說，執政者不知民間疾苦，又自我感覺良好，自然覺得自己好棒棒，但心中沒有人民，期中考試必然不及格。