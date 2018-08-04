蔡英文授旗蘇貞昌：全力贏回新北！

總統兼民進黨主席蔡英文4日出席民進黨新北市長參選人蘇貞昌授旗誓師大會，蘇貞昌當場揮舞大旗造勢。（記者方賓照攝）

2018-08-04 18:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文今天到新北市板橋區江翠國小，為民進黨新北市長參選人蘇貞昌及市議員參選人授旗造勢，儘管天空下起傾盆大雨，依舊不減民眾熱情，支持者擠爆會場，蔡英文舉起蘇貞昌的雙手高喊「凍蒜」，並多次強調，「政治沒有那麼複雜，把你手中的票投給會做事的人。」

蔡英文表示，新北市是全台人口最多的地方，也是2018選舉最關鍵的選區，作為黨主席，她要對黨內同志下達命令，「用盡全力贏回新北，展現贏回新北的決心」，因此民進黨提出最好、最強的候選人，要治理這麼大的城市，需要有歷練、經驗、決心及執行力的人，「沒有人比蘇院長更合適」。

蔡英文說，蘇貞昌一定是新北市最好的市長，因為蘇貞昌最會做事、對新北最有感情，對於新北市的發展也有完整規劃，走到哪裡都可以看到蘇貞昌的成績，包括新板特區、淡水漁人碼頭、二重疏洪道垃圾堆變公園及「愚公移山」興建雙和醫院，跟朱立倫團隊比起來誰更好，「一比就知道，一定是蘇貞昌。」

「政治沒有那麼複雜，把你手中的票投給會做事的人。」蔡英文強調，他和所有市民一樣，期待新北市可以加快腳步、往前進步，感受到新北的光榮，但是這幾年新北市發展緩慢，感謝蘇貞昌願意挑起重擔，新北市不能再浪費時間，「台灣要往前走，新北市絕對不能缺席。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌授旗誓師大會4日舉行，現場人潮擠爆。（記者方賓照攝）