陳學聖不夠力？ 議員參選人撤合影看板引爭議

市議員李柏坊與陳學聖同框看板遭撤換，引來同黨議員楊朝偉質疑。（記者許倬勛攝）

2018-08-04 18:22

［記者許倬勛／桃園報導］年底選戰將至，卻傳出國民黨大溪區市議員參選人李柏坊，疑因「母雞」不夠力、憂影響選情，撤下與市長參選人陳學聖的合照看板，引來同黨、同區參選人楊朝偉痛批。但陳學聖則說，「誤會大了！」，該看板為自己陣營懸掛，會換掉是希望讓民眾明白自己的政見。

外界認為，國民黨雖再無換將聲音，但陳學聖民調仍舊低迷，難撼動鄭文燦百里侯之位，因此避而與其同框，擔心會被「拐氣」。

楊朝偉指出，李伯坊在慈康觀光陸橋旁邊，有面與陳合照看板僅掛3天就撤下，質疑他身為地方黨部主委，卻只顧綠大於藍的河東地區選民看到看板恐影響選情，還特別選在關聖帝君聖誕遶境前1天拿下，此舉難令人信服，痛批李柏坊陣營毫無氣魄，是「牆頭草、西瓜派」。

針對楊朝偉的抨擊，陳學聖解釋「誤會大了」，他說這面看板是己方陣營懸掛，與李柏坊無關，之所以會換，是因該處位置好，拿來推廣「反對深澳電廠」的政策可發揮更大效益，才選擇抽換。

李柏坊也大喊冤枉，「我一毛錢都沒出，也無意見」，強調不會隨之起舞，也說置放看板以推動政策為考量很好；至於未來是否會掛上與陳同框的看板，他則語帶保留回應，視看板所處位置決定。

至於綠營大溪區市議員參選人陳治文則說，與鄭文燦同框可發揮母雞帶小雞最大效應，拉抬選情，近期就會掛上。