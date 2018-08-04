蔡英文授旗蘇貞昌造勢 大觀社區抗議被驅離

蔡英文總統今天下午到板橋區江翠國小替民進黨新北市長參選人蘇貞昌授旗造勢，大觀事件自救會在門口抗議。（記者賴筱桐攝）

2018-08-04 17:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天下午到新北市板橋區江翠國小，為新北市長參選人蘇貞昌及市議員參選人授旗造勢，活動開始前，現場下起滂沱大雨，「大觀事件自救會」居民在門口抗議，要求蔡總統履行居住正義承諾，並呼籲蘇貞昌面對大觀社區拆遷爭議。抗議民眾不願離場，一度與警方發生拉扯衝突，最後被強制驅離。

大觀事件自救會說，針對「居住正義」議題，蘇貞昌不斷與國民黨新北市長參選人侯友宜交鋒，蔡英文總統也在國家住宅及都市更新中心開幕典禮中，聲稱「居住正義不是口號，而是現在進行式。」當「居住正義」成為候選人及總統消費、拚選舉的籌碼時，大觀社區的迫遷爭議卻得不到解決，更在政策討論中「被消失」。

大觀事件自救會指出，大觀社區的迫遷命運源起於新北市2002年的都市計畫，大觀社區必須被清空，做一塊「社福設施用地」、「法定的空地」，而當時台北縣長正是蘇貞昌。

自救會成員說，總統蔡英文4個月前已承諾會對拆遷問題有適當處理，更會傾聽居民心聲，至今仍未履行承諾，讓居住正義淪為口號，迫遷成為現在進行式，盼市長參選人落實安居樂業的承諾，也呼籲蔡總統正視大觀社區的迫遷危機，不要只顧選舉、不顧人民。