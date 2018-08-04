「青年來吐槽」座談 侯友宜拋4大青年政策

2018-08-04 15:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席「青年來吐槽」座談會，與青年創業者、就業者和年輕職場女性共同探討年輕人的就業、創業、工作、家庭及勞動議題，侯友宜拋出4大青年政策主軸，包含針對不願轉正職的青年勞動者，提出零工經濟協助方案、增加多元托育選擇、打造創客空間及加強勞動檢查與勞資對話等，盼爭取青年族群認同。

談到就業問題，侯友宜表示，過去擔任新北市副市長時，勞工局推動「初次尋職青年就業服務計畫」及「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，新北市15至24歲青年失業率降至9.4%，25至29歲降至5.8%，2項數據都是全國最低。

侯友宜說，從事非典型工作的青年中，有85%不願意轉成正職，原因不外乎想多賺錢或尋找創業機會，成為工作自由、多元彈性的「斜槓青年」，「面對這些新型態的勞動人口，我們不能忽視不見」，所以他提出零工經濟協助方案，透過輔導、分析就業市場及產業現況等當方式，鼓勵有意從事多職涯發展者，轉介至職訓單位開辦的免費訓練專班，並提供交通、膳食津貼等補助，協助完成訓練。

至於年輕夫婦關注的托育問題，侯友宜說，新北市目前有53家公共托育中心，加入新北市公共托育合作聯盟的私托有97家，他提出「擴大公托、社區托育、企業自辦、公私聯盟、智慧平台」的多元托育政策，希望上任後4年，增加過去8年的托育量，並鼓勵社區公共空間透過獎勵方式，設置小型托育中心。