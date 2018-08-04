前進宜蘭輔選 蔡英文：民進黨2年做得比國民黨8年多

2018-08-04 14:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文與總統府祕書長陳菊今天前往宜蘭縣羅東鎮農會，參與「2018縣市長候選人授旗誓師大會」；蔡英文致詞時批評，民進黨解決國民黨留下來的問題，藍營卻事事都反對，這很沒道理，希望大家繼續支持改革，支持民進黨；陳菊則表示，她對宜蘭的選情很憂心也很擔心，希望宜蘭人大團結，支持民進黨，讓宜蘭全勝利。

行政院長賴清德坦承宜蘭選情遇到空前挑戰不久，蔡英文就連續2天前往宜蘭輔選，為陳歐珀、宜蘭縣議員及鄉鎮市長候選人拉抬聲勢，蔡與陳菊、林聰賢、陳金德及陳歐珀，今到羅東鎮農會參與「2018縣市長候選人授旗誓師大會」，由蔡英文向候選人們授旗。

蔡英文致詞時指出，推動年金改革，本來要破產的軍公教年金，現在被政府救回來；轉型正義也開始了，討回不當黨產、調查真相及幫受難者爭取公道，這些工作，如果不是民進黨執政，就不可能開始。

蔡表示，民進黨現做的改革，都是國民黨過去做不到的事情，藍營做不到，所以才有政黨輪替，但民進黨在解決國民黨留下來的問題，藍營卻事事都反對，這是很沒道理的事，像是我們推動「2025非核家園」，藍營說這樣不行，一定要發展核能，一定要「以核養綠」，她批評國民黨，過去8年什麼也沒有養出來，民進黨2年做的，比國民黨執政8年還要多。

蔡也指出，政府不論推動建設、長照，國民黨不但沒有支持還反對，最近推動幼兒公共照顧，也沒有聽到國民黨一句好話，但是沒關係，該做的事情民進黨來做，該承擔的事情，民進黨來承擔。

陳菊致詞時則表示，她雖然在台灣各地服務，在高雄擔任12年的市長，但她時時不忘，她是宜蘭人，是宜蘭人的女兒，這次宜蘭的選情，全台灣、全世界都在關心，總統府很多外國媒體問她，宜蘭的選情，民進黨有把握嗎？因為根據外媒評估，宜蘭並不樂觀，她聽到很難過。

陳菊指出，她對宜蘭的選情很憂心也很擔心，宜蘭人過去被稱為台灣民主聖地，民進黨的長期執政，也都被稱讚優質，今年選情，不知為何會被外界看起來不樂觀，是不是宜蘭不團結，是不是宜蘭有什麼問題？希望最後這120天，民進黨能夠好好檢討與反省，守護宜蘭民主聖地的價值。