馬英九林口玩充氣滑水道 塌陷一度受困

2018-08-04 14:25

〔記者葉冠妤／新北報導〕前總統馬英九今上午參加新北市議員陳明義在林口運動公園舉辦的水上樂園活動，一身輕裝的馬英九簡單做操暖身後走上充氣滑水道，沒想到因大批人數湧入重量過重，導致滑水道傾斜倒塌，馬英九一度受困在內，嚇得旁人一身冷汗。

馬英九在滑水道內大約受困5分鐘左右，維安人員也緊急上前協助，最後馬順利脫困，從塌陷的滑梯爬出，面帶微笑向眾人揮手致意，現場民眾才鬆了一口氣。

馬英九事後受訪表示，雖然當下有被嚇到，不過充氣塔本身材質就是軟的，今天他也全副武裝穿上輕便衣服、蛙鏡參加，沒有大礙。

相關影音