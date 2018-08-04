韓國瑜第一個聯合競選服務處 成立 再推「南南合作」

2018-08-04 14:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今與國民黨高市議員參選人陳若翠，宣佈成立聯合競選服務處，這是韓國瑜第一個聯合競選服務處，並同時啟動前金、新興、苓雅後援會，他強調「南南合作」是高雄未來發展經濟唯一出路，只要當選市長，要讓高雄市東西賣得出去，觀光客、投資客都進得來。

韓國瑜、陳若翠今上午成立聯合競選服務處，包括前高雄縣長楊秋興、立委黃昭順與陳宜民、前立委黃良華、前高市議長莊啟旺、高師大校長吳連賞、前南區警備總部司令康景文、前工商建研會南區會長雷祖綱，及多位高市議員參選人均到場力挺。

韓國瑜團隊表示，現場共有來自14個社團後援、湧進上千名支持者，韓國瑜與陳若翠則逐一跟社團後援會授旗揮舞、打氣加油，氣氛相當熱絡。

陳若翠說，國民黨真的悶太久了，韓國瑜正式被提名參選高雄市長後，帶動了整個國民黨的活力；在選戰裡面雖然是母雞帶小雞為主，但小雞們也要力拱母雞，今後她所有文宣都會加上與韓國瑜的合照，傾所有資源全力支持韓國瑜。

韓國瑜認為高雄最可愛的就是人，高雄有非常棒的地理條件，但現在卻變成全台灣最窮城市，大家必須誠實面對問題才能解決問題，不能活在迷幻中，繼續騙人家說高雄市是個幸福的城市。

韓國瑜強調，發展高雄經濟政見很簡單，就是高雄的東西賣得出去，人進得來，他提出「南南合作」政見，是高雄市未來發展經濟唯一出路，台灣南部縣市必須以高雄作為領頭羊，加強與中國大陸南部省分、東南亞國家合作，定期舉行「城市論壇」，讓台灣南部的農、漁、牧、工業、科技產品都能賣出去，並積極吸引中國大陸南部、東南亞國家的民眾來台灣南部觀光。