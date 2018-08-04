莫名收到紅白帖怎處理 「縣長爸」好費心

2018-08-04 14:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府今天表揚全縣38位模範父親，每一位父親都有一段艱辛的奮鬥故事，現場有民眾問縣長魏明谷，「什麼條件才有資格當模範父親」，魏明谷妙答「不靠爸，也不給子女靠」。

事實上，魏明谷的父親魏滄郎，即使兒子貴為一縣之長，他仍在埔心鄉台一線旁經營柑仔店，也曾經有心人想透過其父影響縣府的人事，為此還天天到店「爆買」，還載著魏父四處兜風，魏父不忍拂卻對方好意，把小店擱下，硬著頭皮被對方載到縣府多個機關當「門神」，這些人有心人後來才知，魏父完全不會干涉兒子的人事權，魏父還反過來勸對方不要在他身上「白費力氣」。

父親節即將到來，魏滄郎說，自從兒子當縣長後，店裡經常莫名其妙收到一些紅白帖，這些他不會再「轉交」給魏明谷，只能拿出自己的「私房錢」包給對方，至於出席與否，若是白帖，他盡量出席，紅帖通常是紅包到即可，後來發現這種「紅白帖」實在太多了，如果認真包紅白包，他經濟會被拖垮，後來他漸漸了解，對方會丟「紅白炸彈」來，不是要「錢」，而是希望「縣長爸」出席，如此對方才有面子，搞懂這點，他就知道，若有「在地」、「親族、同窗認識的」寄紅白帖來，他會盡量出席，尤其是白帖，他若知道兒子無法出席，他一定會代兒子出席。

魏明谷說，父親一直是他從政的精神力量，當年踏入政壇，父親就是他「第一號」助選員。每次回老家看父親，父親只會説「忙歸忙，身體一定要顧好」，至於政事，父親絕口不提。