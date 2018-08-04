健檢竹東河濱公園 選將不分黨派出席關心

2018-08-04 14:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣竹東鎮長參選人吳勝松，今天號召民眾與各黨各派參選人，一同參與健檢竹東河濱公園投票活動；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方等多名參選人也出席，希望未來不分黨派，一起攜手改善公園環境，提升生活品質。

吳勝松表示，竹東鎮有近10萬人口，每天晨昏前往河濱公園休閒的鎮民相當多；給鎮民舒適運動的環境，是團隊的重要政見之一，因此他希望藉此活動，讓民眾開處方表達寶貴意見，並針對河濱公園最急迫改善的項目進行投票，以期能夠更全面、直接地了解民眾的需求！

鄭朝方今早也到河濱公園，與參與活動和晨運的民眾互動。鄭朝方表示，從小在竹東鎮長大，對家鄉情感深厚，提供他藝術創作的泉源，並創作竹東鎮歌「我的竹東山歌城」。他認為，除了河濱公園的環境要改善，竹東掩埋場堆積已久的垃圾山也必須儘速處理，以維護家園的環境衛生；未來他也會極力爭取大新竹環狀輕軌延伸至竹東，讓鎮民和觀光客都能享有便捷的交通。

吳勝松團隊提出的健檢項目包括：1.無障礙設施；2.廁所不夠；3.涼亭、休憩設施；4.蚊蟲很多；5.運動、遊樂設施；6.車輛管制；7.夜間照明等。

竹東鎮有多名議員、代表及里長參選人出席，數百名晨運的民眾參與投票或提出意見，如增設飲水站、人車分道、規劃戲水區、夜間運動區等。