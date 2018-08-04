台南簽書會柯P還沒到 會場先擠爆

柯文哲尚未到場，現場書迷聚集滿滿。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-04 13:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕柯文哲就任台北市長將近4年，推出新書《光榮城市》和5小時真情告白DVD，自我剖析分享城市治理與人生觀，今天下午2點台南場簽名會在政大書城舉辦，邀請民眾一同欣賞片花宣傳。

柯P果然威力猛，許多柯迷昨晚就來排隊，時間未到，現場就擠進人潮，先觀看宣傳短片，等候柯P到場。

主辦單位表示，發放300張號碼牌全部發完，侯補50名，不過還是有開放現場觀眾進場參加。

相關影音