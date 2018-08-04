吳伯雄為楊文科助勢 號召竹縣鄉親集中選票

2018-08-04 13:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨前主席、客家大老吳伯雄，今早前往國民黨新竹縣長參選人楊文科競選服務處加油助勢，肯定楊文科具備客家子弟硬頸、踏實的特質，以及豐富的行政資歷，號召竹縣鄉親一定要集中選票，讓楊文科當選縣長。

吳伯雄表示，從國民黨中常會決議提名後，楊文科就是唯一的代表國民黨競選新竹縣長的人選，以楊文科自竹科、中科管理局服務的行政資歷，以及踏實、穩健的積極作風，肯定是最佳的地方首長；他呼籲國民黨一定要團結支持楊文科，用他擅長的產經專才，帶領新竹縣向前邁進。

吳伯雄與楊文科及其競選團隊攜手高呼當選。楊文科感謝吳伯雄前來為他加油打氣，特別是吳伯雄是很有福氣的長輩，有他的加持一定能馬到成功，贏得最後勝利。楊文科也強調，懷著感恩的心，有機會把自己所學及行政經驗回饋鄉里，提升新竹縣民的生活品質。