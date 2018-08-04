19本政策書列陣 高思博陣營：國民黨「玩真的」

2018-08-04 12:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博今日拿出19本政策書，召開記者會闡述其所擘劃的施政藍圖；高表示，他想的不是政權，而是下一代的幸福。高陣營也提到，剛開始撰寫市政白皮書時，還被專家問「國民黨真的願意做？」如今要讓外界知道，國民黨是「玩真的」。

高思博表示，民進黨不做的事由他來完成，目前已陸續完成19篇施政藍圖，包括治安、水資源、農業、翻轉溪北、教育、托老托幼、長照、文化觀光、臺南五不缺、都市計畫、產業政策、交通、智慧城市、族群政策、地方治理、財政、環境、青年、客家，透過上山下海尋訪鄉親寫出真材實料的政策。高思博競選總部主委黃秀霜也說，高思博的政策顯見其是心中有人民的參選人。

協助撰寫政策的成大政經所教授周志杰表示，檯面上的數據都經過美化，他們透過深度訪談才了解市民最真實的感受，尤其保守的台南人，心中有許多委屈沒說出口；周笑說，當時探訪NGO和有機農業業者時，對方還反問「國民黨真的願意做？」經過一番努力才打動對方。

崑山科大公廣系副教授馮國豪則說，與這些政策相較，民進黨參選人黃偉哲提出的政見，如台南公園、房屋稅、南科交通改善，全是前市長賴清德的政策，此外，黃偉哲陣營於初選對同志的抹黑、造謠，鬧到民進黨中央要他寫道歉書向立委陳亭妃賠不是，千萬不能讓這一位「秦假仙」當巿長。