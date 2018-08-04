葉教授「畢業講堂」 吳敦義、宋楚瑜等政壇大老捻香

2018-08-04 12:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「心海羅盤」葉教授病逝，今早在新竹縣寶山鄉的彌陀博物大院舉行告別式，場面莊嚴哀戚。「心海羅盤善知識文教基金會」發言人王義文表示，遵循葉教授生前留下的遺言交代，今天舉辦「畢業講堂」，用最開心的方式，讓星海家族成員陪他度過最後一個旅程。

國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、前立法院長、國民黨立委王金平、前國民黨主席吳伯雄及多名台北市議員等，今早都到場捻香致敬。王義文說，今早約有2000多名星海家族成員，從各地前來參加畢業講堂，每個成員都寫下一句話或是一段話，唸給尊敬的葉教授。

多名出席告別式的星海家族成員表示，做人處事受到葉教授的影響很大，變得比較善良，也改變很多想法；也有成員說好像變了一個完全不一樣的。他們今天專程前來看看葉教授，聽完最後一次演講，希望教授一路好走。

葉教授本名葉耀星，雖來自屏東困苦鄉下、只有高中畢業，卻自學發展出一套獨特的人生哲學，因主持主持電視、廣播節目「心海羅盤」打開知名度，成為台灣心靈教育界先驅。7月14日他因大腸癌病逝，享壽66歲，消息一出讓廣大星海家族成員和網友震驚。