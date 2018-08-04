蔡英文聲援宋芸樺 丁守中酸：腦子壞掉

2018-08-04 12:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕藝人宋芸樺遭中國打壓，總統蔡英文昨出席民進黨活動聲援，表示「我們最喜歡的國家就是台灣。對此，國民黨北市長參選人丁守中今早受訪時嗆，兩岸要求同存異、共榮互利，蔡英文政府每天每天不拚經濟民生、反拚台獨反中「我覺得她腦子壞掉了，根本是自找麻煩」，製造人民的困難。

藝人宋芸樺在日前一段受訪影片中脫口稱「台灣是我最喜歡的國家」，被中國網友質疑有台獨思想，她前日晚上在微博發出聲明，坦言「我是中國人」。事件發生後，蔡英文昨晚對外公開表示，中國近年不希望台灣改革成功，「此時此刻，我們要展現堅強的意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣。」

丁會後被媒體問及此事表示，不管是支持台獨、支持兩岸統一，大家不要太泛政治化，不要去消費或責難藝人，運動員已經深受其害。丁強調，兩岸要求同存異、共榮互利，大陸現在已經是全球第二大經濟體，第三大軍事大國，蔡英文政府每天不拚經濟民生、反拚台獨反中，「我覺得他腦子壞掉了 根本是自找麻煩」，製造人民的困難，兩岸和好、台灣經濟才會好。

丁守中昨後援會成立大會僅前總統馬英九出席，未見國民黨主席吳敦義；吳丁兩人今日一早就在北市各界模範父親表揚大會合體，吳還積極為丁拉票，爭取選民支持。

  • 國民黨主席吳敦義與國民黨北市長參選人丁守中今早於北市各界模範父親表揚大會合體，吳還積極為丁拉票，爭取選民支持。（記者蕭婷方攝）

    國民黨主席吳敦義與國民黨北市長參選人丁守中今早於北市各界模範父親表揚大會合體，吳還積極為丁拉票，爭取選民支持。（記者蕭婷方攝）

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