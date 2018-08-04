蔡英文聲援宋芸樺 丁守中酸：腦子壞掉

2018-08-04 12:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕藝人宋芸樺遭中國打壓，總統蔡英文昨出席民進黨活動聲援，表示「我們最喜歡的國家就是台灣。對此，國民黨北市長參選人丁守中今早受訪時嗆，兩岸要求同存異、共榮互利，蔡英文政府每天每天不拚經濟民生、反拚台獨反中「我覺得她腦子壞掉了，根本是自找麻煩」，製造人民的困難。

藝人宋芸樺在日前一段受訪影片中脫口稱「台灣是我最喜歡的國家」，被中國網友質疑有台獨思想，她前日晚上在微博發出聲明，坦言「我是中國人」。事件發生後，蔡英文昨晚對外公開表示，中國近年不希望台灣改革成功，「此時此刻，我們要展現堅強的意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣。」

丁會後被媒體問及此事表示，不管是支持台獨、支持兩岸統一，大家不要太泛政治化，不要去消費或責難藝人，運動員已經深受其害。丁強調，兩岸要求同存異、共榮互利，大陸現在已經是全球第二大經濟體，第三大軍事大國，蔡英文政府每天不拚經濟民生、反拚台獨反中，「我覺得他腦子壞掉了 根本是自找麻煩」，製造人民的困難，兩岸和好、台灣經濟才會好。

丁守中昨後援會成立大會僅前總統馬英九出席，未見國民黨主席吳敦義；吳丁兩人今日一早就在北市各界模範父親表揚大會合體，吳還積極為丁拉票，爭取選民支持。