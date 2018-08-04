丁守中歌頌蔣中正 稱「沒有蔣公哪有台灣民主自由」

2018-08-04 12:09

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天將矛頭指向民進黨主席蔡英文和行政院長賴清德，直指蔡英文挑起兩岸嚴重對立，更聲稱沒有當年蔣中正及老兵的固守台灣，哪有台灣今天的民主自由？蔡英文、賴清德的台獨反蔣去中做為，不只數典忘祖，更是忘恩負義。

丁守中在臉書丁守中粉絲團po文指出，蔡英文為了替姚文智拉抬，又故技重施，企圖挑起兩岸嚴重對立，完全不顧台灣人民的禍福安危，繼賴清德公然在立法院宣布務實的台獨工作者之後，蔡英文政府已有一系列台獨去中的施政做為，現在眼看民進黨選情沒起色，蔡英文鋌而走險，公然喊出台灣國家，竟挑釁大陸最敏感的神經，這說明蔡英文只想執政權力，心中完全沒有台灣人民安危福祉。

丁守中砲轟蔡英文、賴清德不讀歷史，他說，在共產赤熖遼天的50年代，沒有當年蔣中正及老兵的固守台灣，哪有台灣今天的民主自由？沒有當年大陸帶來的400萬兩黃金及人才資源，再加上台灣人民的共同勤奮努力，哪有後來的台灣經驗與經濟奇蹟？蔡英文、賴清德的台獨反蔣去中做為，不只數典忘祖，更是忘恩負義。

丁守中文中指出，兩岸同文同種同根生，血濃於水，同屬中華民族，大陸又是我們最大的投資地與市場，更何況數十萬陸配及台商下一代與兩岸留學生通婚者，兩岸關係對很多家庭而言，早就是一家人。

此外，丁守中今天上午參加台北市父親模範表揚大會受訪時也再度聲援日前表態自己是中國人的藝人宋芸樺，丁表示，不管是支持台獨或支持統一，大家不要太泛政治化，不要消費這些藝人、責難這些藝人，運動員已經身受其害，兩岸要共榮互利，中國已經是全球第二大經濟體，第三大軍事大國，蔡英文政府每天不拚台灣經濟、不拚民生、拚台獨、拚反中，頭腦壞掉自找麻煩，增加人民困難，這是非常不好的，兩岸和好台灣經濟才會更好。