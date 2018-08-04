深澳燃煤電廠蓋不蓋？ 侯友宜：蔡總統不說清楚也是白來

2018-08-04 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天（4日）下午將到新北市，為民進黨新北市長參選人蘇貞昌輔選造勢，國民黨新北市長參選人侯友宜今天隔空喊話，深澳燃煤電廠到底要不要蓋，請蔡總統給新北市民清楚的交代，否則「來也是白來」。

侯友宜今天上午出席青年就業論壇受訪表示，核四廠已經封存，燃料棒也送回去美國了，請老縣長不要用這樣的方式閃躲深澳燃煤電廠要不要蓋的問題，他呼籲，今天蔡英文總統到新北時，與蘇貞昌一起站在競選的舞台上，面對新北市的市民，應該說請楚深澳燃煤電廠到底蓋不蓋。

至於未來是否有「總統級」的人物輔選？侯友宜表示，「國民黨目前沒有人當總統啊！」他要結合年輕朋友，用最大的團結力量，以「小蝦米對抗大鯨魚」，把政見告訴市民，爭取認同和支持，這才是最重要的。

媒體詢問「大鯨魚」指的是誰？侯友宜回應，「不就是蔡總統的中央資源和黨國資源嗎？全部跟老縣長緊緊地綁作伙」，不像他只有年輕朋友一起並肩作戰， 他還要感謝媒體朋友的捧場，不然自己連露面的機會都沒有，他也感謝大家的支持，未來他會更認真、努力做自己。

侯友宜談到，他昨天向蔡總統喊話，「『母湯』蓋深澳燃煤電廠」，相信蔡總統已經聽到了，蔡英文如果要幫老縣長輔選，就要反對蓋深澳燃煤電廠，不要讓老縣長一直用「安全無污染」迴避。侯直言，「哪有這種東西？要與不要就是一句話講清楚！」反對深澳燃煤電廠是他一貫的態度，「拜託蔡總統講請楚，不然來也是白來。」