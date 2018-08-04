送花籃挺蕭淑麗？ 柯文哲說出真相...

柯文哲上午表示，其實他並不認識蕭淑麗，不管是禮貌、還是什麼，人家成立總部送個花籃也還好。（記者劉信德攝）

2018-08-04 10:40

〔記者黃建豪／台北報導〕無黨籍嘉義市長參選人蕭淑麗昨晚舉行競選總部成立大會，連台北市長柯文哲也送花籃祝賀。但柯文哲上午表示，其實他並不認識蕭淑麗。

柯文哲說，最早是不知道誰來跟他說，蕭淑麗要辦成立大會，想要跟他們做連線，但他覺得「我又不認識她」，那就送個祝賀的東西還是可以，不管是禮貌、還是什麼，人家成立總部送個花籃也還好。