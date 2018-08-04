藍綠談宋芸樺 柯P：「台灣實力要先夠 不是講太多話」

2018-08-04 10:39

〔記者黃建豪／台北報導〕藝人宋芸樺事件再度引發遭中國打壓爭議，不僅國民黨台北市長參選人丁守中趁機喊話，總統蔡英文昨也在台北市長參選人姚文智的授旗造勢活動中表態，對於藍綠打出兩岸牌。台北市長柯文哲今表示，兩邊（指藍綠）的訴求，都不見得符合現階段台灣的最大利益。他還說「台灣內部實力要先足夠比較重要，不是講太多話。」

柯文哲上午出席公開活動，期間被問及宋芸樺事件。柯文哲表示，兩邊意識形態越來越高漲，會造成兩邊的關係越來越緊張，在他看來類似周子瑜事件，只會讓兩邊關係越來越差。

柯文哲也說，他的態度還是覺得要減少緊張、減少衝突的危險，現階段要做的事，還是先加強台灣自身的實力，從數字上看起來，至少台灣的老百姓都覺得生活不是過得很好，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，整個經濟力量、國防力量，台灣內部實力要先足夠比較重要，不是講太多話。

至於選舉中是否打兩岸牌？柯文哲稱，不要被兩岸牌打就不錯了，他真的很討厭討論這個。

媒體追問，會不會擔心藍綠都很明確打出兩岸主張後，衝擊選情？柯文哲「哼」笑了一聲後，接著說，兩邊都開始喊口號，但他自身的感受是，台灣社會對這種操縱恐懼和仇恨的選戰打法，其實滿厭惡的。

柯文哲說，他提出的一五新觀點是一個原則，互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，最重要是互相諒解，諒解對方的困難，大家各退一步。另外就是一講台灣就被定義為台獨，他也說，有中華民國、有中華民國在台灣、有中華民國是台灣，「這實在．．．哀，這就是問題。」