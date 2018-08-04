蔡易餘主張陸配差別待遇 國民黨團要求綠營黨紀懲處

2018-08-04 10:26

首次上稿：09:35

更新時間：10:26

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨立委蔡易餘日前在臉書發文「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已！」引來各方質疑，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚及新住民不分區立委林麗蟬召開記者會，並邀請陸配出席，一起譴責蔡易餘歧視來自中國大陸的新住民，挑撥族群對立，除了要求蔡易餘與民進黨公開向社會道歉，民進黨中央還要就蔡的言行給予黨紀懲處。

曾銘宗表示，雖然民進黨中央已發聲明回應，但內容只見輕縱、護短，毫無深刻檢討與具體處置，至於行政院則是快速切割，一副事不關己，如此輕輕放下，只想繼續鞏固獨派選票。

林麗蟬語帶哽咽說，蔡易餘宣稱由於中國大陸的打壓，給陸配差別待遇只是剛好而已，這是要用歧視陸配的方式，來回應中國大陸打壓？難道陸配不是台灣人？用這種歧視方式對待自己人，只是剛好而已？民進黨已經分裂台灣。

她還說，移民法明文規定，任何人不得以出生地、國籍等因素，對居住在台灣的人有任何歧視行為，蔡易餘身為律師，法律素養究竟在那裡？蔡還說憲法保障基本人權不能無限上綱，她要請問蔡，做為台灣媳婦、台灣孩子媽媽的陸配，究竟與國安問題何干？

曾銘宗表示，國民黨多年前就已提出修法，要讓陸配取得國民身分證的期限比照外配，從現行6年縮短為4年，但迄今遭民進黨阻擋，希望蔡英文、賴清德要講清楚、說明白。

吳志揚表示，陸配在取得身分證前，仍是中華民國國民的配偶，民進黨歧視陸配，就是歧視中華民國國民，放寬陸配取得身分證年限修法，無關藍、綠問題，民進黨卻一直阻擋，到底是在怕什麼？

兩岸一家親交流協會理事長湛秀英表示，她來台灣已經20年，過去有人說陸配是買辦團體，後來稱陸配是「黑寡婦」，如今又有蔡易餘的言論，讓她感到難過，這也表示民進黨的立委沒有修養。

她強調，陸配不應該成為兩岸政治下的犧牲品，歧視陸配就是歧視35萬個台灣家庭，不希望台灣社會因此出現「癌變」，歧視陸配是愚蠢的，兩岸本來就是一家親，無論娘家中國大陸或婆家台灣，希望可以和平共處，這是陸配最卑微的要求。

台灣外籍配偶福利發展協會理事長史雪燕表示，做為台灣孩子的母親，她聽到蔡易餘的說法，非常難過，陸配在台灣用心生活，為家庭付出，卻面臨這樣的歧視，她強調，外配新住民姊妹都愛台灣土地，在地方服務鄉親，希望能得到公平的對待。

國民黨團還三問民進黨與蔡政府，陸配是不是多元族群的一環，是不是台灣人？是否認同兩岸爭議用懲罰陸配標籤化陸配來報復？對於蔡易餘的言論，蔡英文總統兼黨主席與賴清德院長的態度是甚麼？強調如果上述疑問民進黨無法交代清楚，日前聲明所稱「台灣是一個多元族群的社會，尊重多元族群亦是民進黨的基本理念」，只是護短、敷衍的幹話。