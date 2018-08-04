蔡易餘主張陸配差別待遇 國民黨團要求綠營黨紀懲處

2018-08-04 10:26

首次上稿：09:35
更新時間：10:26

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨立委蔡易餘日前在臉書發文「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已！」引來各方質疑，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚及新住民不分區立委林麗蟬召開記者會，並邀請陸配出席，一起譴責蔡易餘歧視來自中國大陸的新住民，挑撥族群對立，除了要求蔡易餘與民進黨公開向社會道歉，民進黨中央還要就蔡的言行給予黨紀懲處。

曾銘宗表示，雖然民進黨中央已發聲明回應，但內容只見輕縱、護短，毫無深刻檢討與具體處置，至於行政院則是快速切割，一副事不關己，如此輕輕放下，只想繼續鞏固獨派選票。

林麗蟬語帶哽咽說，蔡易餘宣稱由於中國大陸的打壓，給陸配差別待遇只是剛好而已，這是要用歧視陸配的方式，來回應中國大陸打壓？難道陸配不是台灣人？用這種歧視方式對待自己人，只是剛好而已？民進黨已經分裂台灣。

她還說，移民法明文規定，任何人不得以出生地、國籍等因素，對居住在台灣的人有任何歧視行為，蔡易餘身為律師，法律素養究竟在那裡？蔡還說憲法保障基本人權不能無限上綱，她要請問蔡，做為台灣媳婦、台灣孩子媽媽的陸配，究竟與國安問題何干？

曾銘宗表示，國民黨多年前就已提出修法，要讓陸配取得國民身分證的期限比照外配，從現行6年縮短為4年，但迄今遭民進黨阻擋，希望蔡英文、賴清德要講清楚、說明白。

吳志揚表示，陸配在取得身分證前，仍是中華民國國民的配偶，民進黨歧視陸配，就是歧視中華民國國民，放寬陸配取得身分證年限修法，無關藍、綠問題，民進黨卻一直阻擋，到底是在怕什麼？

兩岸一家親交流協會理事長湛秀英表示，她來台灣已經20年，過去有人說陸配是買辦團體，後來稱陸配是「黑寡婦」，如今又有蔡易餘的言論，讓她感到難過，這也表示民進黨的立委沒有修養。

她強調，陸配不應該成為兩岸政治下的犧牲品，歧視陸配就是歧視35萬個台灣家庭，不希望台灣社會因此出現「癌變」，歧視陸配是愚蠢的，兩岸本來就是一家親，無論娘家中國大陸或婆家台灣，希望可以和平共處，這是陸配最卑微的要求。

台灣外籍配偶福利發展協會理事長史雪燕表示，做為台灣孩子的母親，她聽到蔡易餘的說法，非常難過，陸配在台灣用心生活，為家庭付出，卻面臨這樣的歧視，她強調，外配新住民姊妹都愛台灣土地，在地方服務鄉親，希望能得到公平的對待。

國民黨團還三問民進黨與蔡政府，陸配是不是多元族群的一環，是不是台灣人？是否認同兩岸爭議用懲罰陸配標籤化陸配來報復？對於蔡易餘的言論，蔡英文總統兼黨主席與賴清德院長的態度是甚麼？強調如果上述疑問民進黨無法交代清楚，日前聲明所稱「台灣是一個多元族群的社會，尊重多元族群亦是民進黨的基本理念」，只是護短、敷衍的幹話。

  • 民進黨立委蔡易餘（見圖）發文「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已！」國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚及新住民不分區立委林麗蟬召開記者會譴責蔡易餘歧視來自中國大陸的新住民。（資料照）

    民進黨立委蔡易餘（見圖）發文「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已！」國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚及新住民不分區立委林麗蟬召開記者會譴責蔡易餘歧視來自中國大陸的新住民。（資料照）

相關關鍵字： 民進黨立委蔡易餘 立法院國民黨團 立院國民黨團 蔡易餘